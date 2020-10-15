Челябинск, , 05:53 — REGNUM В России необходимо продлить сроки получения резидентами территорий опережающего развития льгот. С таким предложением на совещании с президентом России Владимиром Путиным выступил челябинский губернатор Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что во многих моногородах ТОРы играют определяющую роль для развития бизнеса. При этом в 2020 году инвесторы осторожно подходят к процессу принятия решений, а то и вовсе откладывают запуск новых проектов. При этом льготы для них скоро истекают.

«В Челябинской области пять ТОРов, по двум из них льготное время истекает в этом году и еще по двум территориям — в феврале следующего года», — сказал Текслер и отметил, что такая же ситуация отмечается во многих регионах. Он предлагает пролить льготный период.