Владивосток, , 05:12 — REGNUM Увеличение цен на рыбу и сахар повлияло на инфляцию в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

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Годовая инфляция в Приморском крае в сентябре 2020 года увеличилась до 3,8% после 3,7% в августе. Ускорение инфляции наблюдалось в сегментах продовольственных и непродовольственных товаров, в то время как темп роста цен на услуги замедлился.

По причине увеличение издержек производителей из-за ослабления рубля продовольственная инфляция выросла с 4,6 до 4,8%. Так, например, рыбодобывающие компании несут дополнительные расходы в связи с пандемией коронавируса, что привело к увеличению темпов роста цен на рыбу и морепродукты.

На фоне сокращения в стране посевных площадей под сахарную свеклу увеличился годовой рост цен на сахар.

«В последние два года урожаи были хорошие, запасы сахара превышали внутренние потребности, а возможности для экспорта были ограничены введением запрета на импорт сахара со стороны некоторых стран. В результате цены на сахар в Приморье с ноября 2018 по февраль 2020 снизились в среднем с 57 до 38 рублей за кг, что серьезно отразилось на прибыли производителей. Им пришлось скорректировать свои планы и засевать меньше площадей сахарной свеклой, чтобы соответствовать предъявляемому рынком спросу», — прокомментировал ситуацию главный экономист экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

Похожая ситуация с ценами на подсолнечное масло — они увеличиваются из-за низкого урожая подсолнечника в этом году.

В то же время увеличение объёмов поставок местных производителей привело к снижению темпов роста цен на мясо и мясопродукты, молоко и молочную продукцию. На рынок поступили местные овощи нового урожая, а он больше, чем в 2019 году, к тому же восстановились поставки овощей из Китая — в результате снизились цены на картофель и огурцы.

В сегменте непродовольственных товаров произошёл рост инфляции с 3,3% до 3,6% из-за ослабления рубля.

Инфляция в сфере услуг замедлилась с 3% в августе до 2,7% в сентябре.

В качестве меры социальной поддержки студентов по рекомендации Минобрнауки РФ вузы сохранили стоимость обучения в 2020 году на уровне прошлого года, что привело к снижению темпов роста цен на услуги образования.

В целом по России годовой темп прироста потребительских цен в сентябре повысился до 3,7% после 3,6% в августе. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7−4,2% в 2020 году, 3,5−4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России с 6 по 12 октября составила 0,1%, как и в предыдущую неделю.