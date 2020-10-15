Хабаровск, , 05:06 — REGNUM Современные и даже уникальные технологии применяются при строительстве автодороги «Обход Хабаровска». Масштабы работ и качество дорожного покрытия во время объезда трассы оценили специалисты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Обход Хабаровска» создаётся в рамках концессионного соглашения между правительством края и Группой «ВИС». Генеральным подрядчиком выступает производственная фирма «ВИС», финансовый партнёр — «Газпромбанк». Это первый транспортный проект государственно-частного партнёрства на Дальнем Востоке и первая региональная концессия, получившая софинансирование из федерального бюджета — более 18,8 млрд руб. Средства частного инвестора — 17,5 млрд руб. Из бюджета Хабаровского края на создание дороги выделено 10,7 млрд руб. На сегодняшний день из всех источников работы профинансированы на сумму более 25 млрд руб.

Готовность новой автотрассы составляет 65,5%. На работах задействовано около 700 рабочих и специалистов, а также 300 единиц спецтехники.

Строительство будет завершено осенью 2021 года. Магистраль «Обход Хабаровска», является связующим звеном для трёх федеральных трасс: «Амур», «Уссури» и «Восток». Общая протяженность создаваемой транспортной инфраструктуры, включая пять дорожных развязок, составит 51 км. Дорогу в последующем планируется передать в федеральную собственность.

На 96% выполнены работы по устройству земляного полотна, более чем на 32% — дорожной одежды, готовность 24 мостов и путепроводов — 70%, пяти пунктов взимания платы — 57%.

«При строительстве автодороги применяются самые современные технологии, многие из них уникальны для Дальнего Востока. Например, покрытие дорожного полотна из литого асфальтобетона, запущен в работу бетоноукладчик инновационного типа, который отливает бордюры. На площадке работают асфальтоукладочные и бетоноукладочные комплексы с 3D-системой онлайн-контроля, применяются методы компьютерного моделирования, также контроль за работами ведётся с помощью беспилотных летательных аппаратов», — рассказал генеральный директор производственной фирмы «ВИС» Руслан Семенов.

Как сообщало ИА REGNUM, «Обход Хабаровска» позволит вывести транзитные грузовые потоки за пределы города и разгрузить центральные улицы.

Автомагистраль будет первой в Хабаровском крае, движение по которой будет разрешено с максимальной скоростью до 120 км в час, пропускная способность составит до 31 тыс. автомобилей в сутки.