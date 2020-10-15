Якутск, , 04:10 — REGNUM Цифровизация экономики России с введением цифрового рубля ускорится и вероятно, что это правильное решение, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов.

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По мнению эксперта, выпуск цифрового рубля, позволит ускорить перечисление денежных средств минуя банки. Таким образом, ускорятся платежи.

«Вместе с тем, необходимо обезопасить их обращение от действия хакеров и мошенников.

Цифровой рубль выгодно отличается от криптовалют тем, что имеет государственное обеспечение и будет востребован населением и инвесторам. Цифровизация экономики России с введением цифрового рубля ускорится и, вероятно, что это правильное решение», — считает Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива Центрального банка по созданию в России цифрового рубля соответствует духу времени. Об этом сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

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