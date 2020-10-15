Челябинск, , 03:45 — REGNUM Арбитраж Москвы, куда обратилась администрация Магнитогорска и министерство экологии Челябинской области, отказал в удовлетворении иска к Министерству природных ресурсов и экологии РФ. Истцы пытались обжаловать отказ в выдаче заключения о пригодности Магнитогорской городской левобережной свалки для использования, как объекта размещения твёрдых коммунальных отходов. Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Истцы требовали обязать министерство выдать заключение о возможности использования Магнитогорской городской левобережной свалки, как объекта для размещения твёрдых коммунальных отходов, который был введён в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеет нужной документации. Речь идёт о свалке, расположенной на проезде Санитарный, 16/2 в Магнитогорске.

Ранее Минприроды РФ отказало в выдаче заключения, так как объект «располагается в границах населённого пункта».

Принимая такое решение, министерство учло позицию Росприроднадзора, ППК «Российский экологический оператор», полагавших, что «свалка расположена в границах города Магнитогорск, а также информация ФГБУ «Рослесифнфорг» о невозможности сопоставления земельных участков с кадастровыми номерами 74:33:1 333 001:770, 74:33:1 333 001:778, 74:33:1 333 001:629 с землями лесного фонда по причине снятия земельных участков с кадастрового учёта».

Суд не нашёл оснований для удовлетворения иска.