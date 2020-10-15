Казань, , 03:32 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил банкротный иск к компании «Ай Ти Би Эс Разработки», которая является резидентом ОЭЗ «Иннополис». Истцом в деле, которое пока не принято к производству, выступает АО «Особая экономическая зона «Иннополис», передаёт ИА REGNUM.

Иск к ООО поступил 9 октября 2020 года. Сумма исковых требований — 684 520 рублей. В августе 2020 года арбитраж удовлетворил иск АО «Особая экономическая зона «Иннополис» к разработчику программного обеспечения и взыскал долг по договору аренды « от 03.10.2017 в сумме 584 119 руб. 30 коп., пени в сумме 73 921 руб. 62 коп. за период с 11.01.2019 по 27.12.2019, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 10 116 руб. 32 коп. за период с 28.12.2019 по 20.05.2020 года».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Ай Ти Би Эс Разработки» учреждено в июле 2017 года. Его уставный капитал — более 5,5 млн рублей. Собственник — ООО «Ай Ти Бизнес Солушенс», которое было обанкрочено в июле 2020 года. Собственниками «Ай Ти Бизнес Солушенс» являлись Марат Садыков и Игорь Несвятипаска.

На сайте ОЭЗ уточняется, что ООО «Ай Ти Би Эс Разработки» входит в группу компаний IT Business Solutions, которое специализируется на решениях в сфере информтехнологий для производственных и торговых предприятий, государственных и муниципальных учреждений. ООО занимается разработкой программной телефонной системы для бизнеса.