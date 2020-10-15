Москва, , 03:18 — REGNUM В арбитраж Москвы к компании «Норильский никель» поступил многомиллионный иск от ООО «Ай Эм Си Монтан», которое ранее выступало стороной по контракту на подготовку технико-экономического обоснования комплексного развития рудника Октябрьский. С ответчика — ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» — требуют выплаты более 101 млн рублей. Дело пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 12 октября 2020 года. Сумма иска — 101 857 600 рублей.

В арбитраже также открыт спор ООО с ПАО. 13 ноября судья начнёт рассматривать иск «Ай Эм Си Монтан» к «Норильскому никелю» о взыскании более 9,7 млн рублей трат на судебную экспертизу по делу о признании недействительным одностороннего отказа последнего от договора по оказанию услуг и взыскании более 60,69 млн рублей долга и неустойки. В том же споре был рассмотрен встречный иск «Норникеля» о взыскании более 18 млн рублей неустойки. Решением суда по первому делу с «Норникеля» было взыскано 36,72 млн рублей, во встречном иске было отказано.