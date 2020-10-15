Берлин, , 00:26 — REGNUM Экономическая ситуация в Германии не позволяет вводить новых ограничений для борьбы с эпидемией коронавируса, заявила 14 октября канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министрами федеральных земель.

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«Мы приняли бюджет, который предусматривает только в этом году новую задолженность в размере более €250 млрд, — объяснила она. — Поэтому мы, в том числе экономически, не можем себе позволить второй волны, какую мы имели весной, с такими последствиями».

Она подчеркнула, что Германия находится «в критической стадии» борьбы с эпидемией, поэтому решающее значение будет иметь поведение людей.

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Что касается встречи с главами правительств федеральных земель ФРГ, то её результаты не в полной мере удовлетворили Меркель. По её словам, участники не смогли прийти к консенсусу относительно запрета на размещение граждан из так называемых зон риска — районов, в которых число инфицированных в течение недели превышает 50 на 100 тыс. жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за минувшие сутки часа в Германии подтвердили 5132 новых случая заражения коронавирусом.

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