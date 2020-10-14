Лондон, , 23:31 — REGNUM Мировые цены на нефть выросли в ходе торгов 14 октября, нефть Brent держится выше $43, WTI — выше $41 за баррель.

К настоящему моменту декабрьские фьючерсы Brent подорожали на 88 центов (2,07%), до $43,33 за баррель. Диапазон Brent — от $42,13 до $43,44 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы WTI поднялись в цене на 83 цента (2,06%), до $41,03 за баррель. Диапазон WTI составляет $39,70 — $41,15 за баррель.

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