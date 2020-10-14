Берн, , 22:16 — REGNUM На церемонии вручения верительных грамот новым послом КНР в Швейцарии Ван Шитином, президент Швейцарской конфедерации Симонетта Соммаруга констатировала эффективную поддержку двумя странами друг друга в борьбе с эпидемией коронавируса, подчеркнув, что КНР и Швейцария имеют громадный потенциал сотрудничества во многих сферах. Об этом 14 октября сообщает Синьхуа, особо отмечая, что швейцарский президент попросила китайского дипломата передать руководству КНР искренний привет и сердечные пожелания.

Согласившись с необходимостью динамичного развития двусторонних отношений, Ван Шитин заметил, что в нынешнем году отмечается 70-летний юбилей установления между странами дипломатических отношений, а также напомнил о важных результатах государственного визита Си Цзиньпина в Швейцарию в 2017 году, заложившего основу для быстрого развития связей. Дипломат заверил швейцарскую сторону, что на своем посту сделает все возможное для укрепления отношений и развития всестороннего стратегического сотрудничества и всестороннего партнерства.