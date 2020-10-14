Улан-Батор, , 22:11 — REGNUM Серьезный удар по туристической отрасли Монголии нанесен эпидемией коронавируса. Как сообщает 14 октября Синьхуасо ссылкой на данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом (НСК) этой страны, за три квартала текущего года количество посетивших страну иностранных туристов сократилось почти вдвое — на 88,5% — по сравнению с прошлогодними показателями.

Общее количество гостей, приехавших в Монголию в туристических целях, едва превысило 60 тыс. человек. Отмечается, что помимо страха перед самой эпидемией, существенную роль в таких масштабах сокращений сыграли ограничительные меры по сдерживанию распространения инфекции, которые действуют в стране.