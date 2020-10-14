Шэньчжэнь, Китай, , 22:09 — REGNUM В ходе инспекционной поездки в южную провинцию Гуандун партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин принял участие в торжественном собрании, посвященном 40-й годовщине создания специальной экономической зоны (СЭЗ) в городе Шэньчжэнь. Об этом 14 октября сообщает Синьхуа, отмечая, что лидер страны выступил на мероприятии с важной речью.

Цзиньпин охарактеризовал развитие Шэньчжэня за четыре десятилетия «чудом всемирной истории», подчеркнув, что создание подобных зон является завоеванием политики реформ и открытости, осуществляемой под руководством КПК. Он также призвал Шэньчжэнь превратиться в «пилотную зону» социалистической модернизации и строительства социализма с китайской спецификой. Среди ближайших задач лидер страны навал строительство региона «Большого залива»: Гуандун — Сянган (Гонконг) — Аомэнь (Макао).

Отметим, что решение о создание СЭЗ в Шэньчжэне, Чжухае, Шаньтоу (провинция Гуандун), а также в Сямэне (провинция Фуцзянь) было принято 26 августа 1980 года Постоянным комитетом ВСНП. С тех пор Шэньчжэнь из отсталого отдаленного поселка превратился в мегаполис с населением в 13 млн человек, его валовый региональный продукт (ВРП) вырос 270 млн до 2,7 трлн юаней, а темпы роста ВРП достигли почти 21%.

Также Синьхуа сообщает, что программа участия Си Цзиньпина в юбилейных мероприятиях включила возложение церемонию возложения венков к памятнику основателю китайского экономического чуда Дэн Сяопину.