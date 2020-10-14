Рим, , 21:58 — REGNUM Регионам Италии будет предоставлено право в зависимости от ситуации дополнительно ужесточать ограничительные меры, заявил в среду, 14 октября, премьер-министр Джузеппе Конте.

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Так он ответил на очередной вопрос о возможности повторной остановки экономики. Власти Италии не намерены принимать такого решения для всей страны, однако допускают, что жесткие меры будут точечно вводиться в отдельных регионах и городах.

По данным на 14 октября, в Италии умерли 36 289 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 43 (днем ранее — на 41). Выздоровели 244 065 человек, за сутки этот показатель увеличился на 2037 (днем ранее — на 1428). Число подтвержденных носителей выросло на 7332 (днем ранее — на 5901). Это самый высокий показатель за всю эпидемию. Вместе с тем, как отметили в штабе, максимальным было и число проведенных тестов — более 152 тысяч. Заражены 4,82% прошедших тест.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 372 799. В настоящее время заражены 92 445 человек — на 5252 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт 2,5 месяца, за это время оно увеличилось почти в восемь раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции. Власти страны категорически отвергают возможность повторной остановки экономики, однако они предоставили регионам право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их).

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%.

По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств). Из фондов ЕС бюджет Италии и итальянские компании могут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

Без временной и сдельной работы в период ограничений остались несколько сотен тысяч человек (занятые в туристической и смежных сферах). Эксперты полагают, что по итогам года количество потерявших работу может приблизиться к миллиону.