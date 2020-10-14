Москва, , 20:54 — REGNUM Участники стартовавшего Международного конкурса передовых решений и практик стран БРИКС (BRICS Solutions Awards) уделят наибольшее внимание сфере малого и среднего бизнеса. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

«Полагаю, что в рамках конкурса мы услышим много предложений, которые можно будет взять на вооружение. Причем не только в период пандемии, но и когда мы будем выходить, я надеюсь, из этой ситуации, и когда потребуются определенные шаги, чтобы дать возможность подняться малому и среднему бизнесу», — сказал Катырин.

По его словам, конкурс имеет все предпосылки для того, чтобы проходить ежегодно.