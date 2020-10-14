Москва, , 20:32 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 14 октября разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на рекордную общую сумму 372,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска №29 017 с датой погашения 25 августа 2032 года на 350,629 млрд рублей. Спрос при этом составил 377,619 млрд рублей, выручка от размещения — 330,400 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска — 94,2305% от номинала.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 233 с погашением 18 июля 2035 года на 21,672 млрд рублей при спросе в 34,598 млрд рублей. Выручка от размещения составила 21,666 млрд рублей, средневзвешенная цена — 98,8047% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,32% годовых.

Напомним, предыдущий рекорд размещения ОФЗ был установлен Минфином на аукционах 7 октября — ведомство разместило два выпуска облигаций на 345,73 млрд рублей.

Таким образом, за два аукционных дня октября Минфин разместил ОФЗ уже на 718 млрд рублей, что составляет почти 40% от плана заимствования на внутреннем рынке в IV квартале. Всего с начала 2020 года ведомство разместило облигации уже на 3,56 трлн рублей.