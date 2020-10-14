Белград, , 20:41 — REGNUM Президент Александр Вучич 14 октября на пресс-конференции заявил, что, по новой оценке МВФ, Сербия станет первой в Европе по темпам роста экономики. Он также объявил о повышении заработной платы в государственном секторе. Касательно формирования нового правительства Сербии, он указал, что ожидает от премьер-министра представления плана работы нового состава данного государственного учреждения. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Александр Вучич отметил, что МВФ через два дня официально объявит, что рост экономической активности Сербии в этом году, охваченном пандемией коронавируса, составит всего минус 1,5%, что выведет Белград на первое место по экономическому росту в Европе.

Он также будет работать над тем, чтобы, как он подчеркнул, экономический рост стал равен нулю, или 0,1%, 0,2%, чтобы Сербия стала единственной страной в Европе с положительным ростом экономики.