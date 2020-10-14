Бишкек, , 19:59 — REGNUM Медучреждения Киргизии подали в фонд обязательного медицинского страхования заявки на выплату медикам, работающим с коронавирусными пациентами, компенсаций за сентябрь на общую сумму в 63 млн 812 тысячи сомов (около 62 млн рублей).

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В госорганизации отмечают, что всего с начала 2020 года учреждения системы здравоохранения попросили у фонда на свои нужды 10 млрд 77,5 млн сомов (9 млрд 597 млн рублей).

При этом ФОМС выделил по этим заявкам 9 млрд 958 млн сомов (около 9 млрд 668 млн рублей) или 98,8% от запрошенной суммы финансирования.

ИА REGNUM напоминает, что с момента объявления пандемии в Киргизии выявлено 3 456 случаев коронавирусной инфекции среди медицинских работников. Из них 3 105 уже излечились, а 73 — скончались.

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