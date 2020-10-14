Минск, , 18:32 — REGNUM Нацбанк Белоруссии по итогам оценки денежных переводов в течение первых трёх кварталов 2020 года представил данные, свидетельствующие о росте отправлений из постсоветской республики. Статистика опубликована на официальном сайте госрегулятора.

Белорусские рубли © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

Общая сумма денежных переводов, отправленных из Белоруссии в III квартале, была почти в два раза больше, чем в I квартале. Она почти сравнялась с суммой отправлений из республики.

Из Белоруссии в I квартале было отправлено $37 619 181,84, во II квартале $49 914 460,01 и $61 449 845,59 в III квартале. Получено, соответственно, было $67 824 150,78, $74 405 707,91 и $84 451 029,63.

«Сведения о денежных переводах, осуществленных через международные системы денежных переводов», позволяют сделать вывод, что с начала года заметно выросла средняя сумма одного денежного перевода из Белоруссии: $327,54 (I квартал), $413,44 (II квартал) и $440,67 (III квартал).

При этом средняя сумма отправленного из Белоруссии выросла не столь существенно — с $243,76 в I квартале до $269,37 и $273,73 в следующих двух кварталах соответственно.

Нацбанком учтены денежные переводы, осуществлённые посредством следующих международных систем денежных переводов: WesternUnion; «Юнистрим»; «Золотая корона»; Money Gram; BLIZKO (предоставление услуг по денежным переводам прекращено с 25.02.2020); Contact; «Колибри» (предоставление услуг по денежным переводам прекращено с 01.06.2020); «Сбербанк Онлайн» (начало предоставления услуг по денежным переводам с 01.06.2020); Faster (предоставление услуг по денежным переводам приостановлено с 28.12.2019), а также пока действующей системы RiaMoneyTransfer.

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии