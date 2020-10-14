Будапешт, , 18:29 — REGNUM Венгерский лоукостер Wizz Air находится в процессе приостановки до 50 линий в города стран бывшей Югославии, и это затронет каждый город, который обслуживает эта компания. Скопье ждет наибольшее количество отмен, а за столицей Северной Македонии следуют Тузла, Охрид, Подгорица, Белград, Ниш, Приштина, Любляна, Сплит и Сараево. В течение ноября перевозчик больше не будет обслуживать Подгорицу, так как все шесть маршрутов из черногорской столицы будут приостановлены.

Самолет авиакомпании Wizz Air (сс) Lars Steffens

Большинство рейсов не будут возобновлены до начала летнего сезона следующего года. Компания столкнулась с падением на 60% количества пассажиров в сентябре, в то время как они надеялись на начало восстановления пассажиропотока.