Нью-Йорк, США, , 18:16 — REGNUM Потери мирового ВВП из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в ближайшие пять лет могут составить порядка $28 триллионов. Об этом заявила 14 октября директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВД) Кристалина Георгиева.

Огюст Шарпантье. Кредитор (фрагмент). 1842

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Она также сообщила, что МВФ готов оказывать поддержку странам-членам, пострадавшим от пандемии.

По словам Георгиевой, фонд уже повысил обязательства по кредитованию стран до $280 млрд, причём около трети из этой суммы было одобрено за период с марта 2020 года.

«Мы предоставили финансирование 81 стране, приостановили выплаты по долгам для беднейших стран и мобилизовали $21 млрд для кредитования на беспроцентной основе», — рассказала глава МВФ.

В настоящее время фонд рассматривает варианты дальнейшей оптимизации своих инструментов кредитования для поддержки государств в условиях кризиса, добавила Георгиева.