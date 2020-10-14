Москва, , 17:41 — REGNUM Крупнейший производитель минеральных удобрений ФосАгро и негосударственный институт развития «Иннопрактика» подвели итоги первого этапа сотрудничества, направленного на развитие инноваций в сфере АПК. Соглашение было подписано в январе этого года, 13 октября стороны подвели первые итоги сотрудничества, а уже 14-го придали ему новое звучание.

Рецепты плодородия

Как подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, партнерство с «Иннопрактикой» стало важным элементом системы развития инноваций как в отрасли производства минеральных удобрений, так и АПК в целом. Особенно продвинулись компании в разработке новых типов биологических удобрений и средств защиты растений.

На полях Федерального исследовательского центра «Немчиновка» проведены опыты с биологическим средством защиты растений «Метабактерин». Результат — 10% прибавка к урожаю яровой пшеницы и получение дополнительного экономического эффекта.

«Средство абсолютно безопасно и может использоваться для производства продукции под брендом «Зеленого стандарта», — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро».

Сегодня в портфеле ФосАгро из 53-х марок удобрений 19 — уникальные для России комплексные удобрения с микроэлементами. К 2025-му году их число увеличится за счет 15 инновационных продуктов, причем работу над 6 из них ФосАгро и «Иннопрактика» ведут в рамках проекта «Иннагро». Проект создан «Иннопрактикой» для развития отечественных конкурентоспособных технологий в агропромышленном комплексе. По сути — это программа промышленных испытаний отечественных инновационных биопрепаратов.

Говоря о совместной работе, руководитель департамента развития агро‑ и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко отметил, что в рамках проекта «Иннагро» ФосАгро и «Иннопрактика» вместе ищут перспективные технологии для АПК.

«Мы взаимодействовали в сложных условиях, однако это не помешало нам закончить испытания и получить значимый результат применения биологических средств защиты растений. Препараты, подтвердившие свою эффективность, могут найти применение при создании комплексных решений для сельского хозяйства», — рассказал Владимир Авдеенко.

Кроме этого, по мнению Владимира Авдеенко, биологический метод необходимо внедрять и в интенсивное производство.

«Для «Иннопрактики» в рамках проекта «Иннагро» ключевая задача — создание биологизированных производственных схем для агрохолдингов с интенсивными и сверхинтенсивными технологиями. Необходимо массово прививать щадящие подходы к агротехнике, чтобы не столкнуться с быстрым снижением плодородности почв. И компания «ФосАгро» является примером холдинга, который следует идее биологизации», — добавил эксперт.

Кадры обеспечат динамику АПК

Вторым важным направлением сотрудничества ФосАгро и Иннопрактики стало развитие системы подготовки современных профессиональных кадров для АПК. Показательно, что на следующий день после подведения итогов сотрудничества, руководители ФосАгро и Иннопрактики встретились вновь. В Тимирязевской академии благодаря сотрудничеству компаний открыт научно-практический образовательный центр для подготовки высококвалифицированных кадров для АПК.

Открытие центра стало заметным событием как в образовательной, так и в аграрной среде. В торжественной церемонии приняли участие заместитель Министра сельского хозяйства Максим Увайдов, директор отделения ФАО для связи с РФ Олег Кобяков, вице-президент РАН Ирина Донник, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, руководитель департамента развития агро‑ и биотехнологий «Иннопрактики» Владимир Авдеенко, ректор Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева Владимир Трухачев.

«Флагманы своих направлений — ФосАгро, компания «Иннопрактика» и Тимирязевская академия — объединяют усилия для подготовки агрохимиков, агрономов, овощеводов и садоводов будущего, — обратился к собравшимся Андрей Гурьев. — Как технологический лидер мировой отрасли минеральных удобрений, мы знаем — кадры решают всё. ФосАгро уже 7 лет ведет корпоративный проект по созданию образовательной парадигмы «Школа — колледж/вуз — предприятие», в рамках которого мы готовим инженерные кадры для отраслей, занятых в производстве российских инновационных экологичных минеральных удобрений».

Те, кто делает удобрения и те, кто их применяет

Объединив усилия с «Иннопрактикой», ФосАгро переносит успешный опыт своих образовательных проектов, в сектор подготовки кадров для АПК. Система профориентационных программ и образовательных проектов ФосАгро уже обеспечивает создание и развитие кадрового потенциала через объединение в одну систему подшефных школ, профессиональных колледжей и вузов. В начале года флагманский профессиональный колледж в Череповце (Череповецкий химико-технологической колледж) посетил президент страны Владимир Путин и дал высокую оценку образовательной модели, по которой работает ЧХТК .

Теперь ФосАгро делает шаг к тому, чтобы готовить не только инженеров, технологов и лаборантов — тех, кто делает удобрения, но и агрономов — тех, кто эти удобрения применяет. Для научно-практического образовательного центра уже создан курс лекций, раскрывающий суть современных агротехнологий, в основе которых инновационные системы минерального питания растений компании «ФосАгро». Авторами учебного курса стали специалисты ФосАгро, «Иннопрактики», эксперты РАН, преподаватели РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и Кубанского государственного аграрного университета. Практические занятия будут проходить на агрополигоне ФосАгро в Барыбино, на полях НИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова — главного агрохимического института страны и передового агрохолдинга «АгроГард» и других агрокомпаниях — партнерах ФосАгро.

«Чтобы правильно применять инновации, современному сельхозбизнесу также нужны высококлассные профессионалы, способные быстро, без раскачки влиться в работу на земле. Образовательный центр ФосАгро в Тимирязевской академии — первый шаг к трансляции многолетнего образовательного опыта ФосАгро в АПК. Большое спасибо Министерству сельского хозяйства и лично Дмитрию Николаевичу Патрушеву за поддержку этой инициативы и в целом за максимально эффективную работу, результат которой — стремительное развитие российского АПК», — подчеркнул Андрей Гурьев.

Образовательный центр в Тимирязевке — первый, но не последний, создаваемый ФосАгро и «Иннопрактикой» в ведущих аграрарных вузах страны. Уже сейчас лекции из этого образовательного центра могут транслироваться в профильные аграрные университеты России.

«Мы будем тиражировать этот опыт взаимодействия бизнеса, вузов, науки, чиновников, показывая, что, объединив усилия, мы можем наполнить образовательное пространство содержанием, тем опытом, теми знаниями, которые уже есть у ФосАгро — у руководителей, у специалистов. Чтобы они могли делиться этими знаниями, этим опытом», — заявил заместитель Министра сельского хозяйства Максим Увайдов.

Центр сотрудничества науки и бизнеса

«По итогам первого года работы с ФосАгро мы начали реализацию нескольких ключевых проектов, один из которых направлен на кадровое обеспечение АПК. В настоящее время мы готовим проект развития Тимирязевской академии, общаемся с мировыми научными центрами для того, чтобы подобрать передовые образовательные и исследовательские методики в области генетики, цифровизации и биологизации и внедрить их в учебный процесс. Уверен, что Тимирязевская академия станет кузницей кадров не только для студентов, но и для профессорско-преподавательского состава», — отметил руководитель департамента развития агро‑ и биотехнологий «Иннопрактики» Владимир Авдеенко

По словам директора отделения ФАО для связи с Российской Федерацией Олега Кобякова, Россия за последние 10 лет благодаря прозорливому подходу крупного бизнеса и укреплению науки стала ежегодно собирать стабильные высокие урожаи. А ректор Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева Владимир Трухачев отметил, что союз его вуза с ФосАгро обеспечит АПК лучшими кадрами.

Вице-президент РАН Ирина Донник передала главе ФосАгро Андрею Гурьеву и ректора Тимирязевской академии Владимиру Трухичеву благодарственное письмо президента РАН Александра Сергеева. В письме президент РАН выражал уверенность, что созданный центр укрепит сотрудничество между научными образовательными организациями и бизнесом.

В заключение церемонии, Андрей Гурьев и Владимир Трухачев провели гостям экскурсию по образовательному пространству, в котором разместились лекторий, фито-класс и зона мастер-классов для проведения практических занятий по различным направлениям. В центре ФосАгро студенты также смогут пользоваться электронной библиотекой с доступом к ведущим мировым научно-образовательным ресурсам.

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