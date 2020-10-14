Москва, , 17:15 — REGNUM Контролировать работу по привлечению инвестиций в развитие экономики РФ поручено российскому премьер-министру Михаилу Мишустину.

Владимир Путин и Михаил Мишустин Kremlin.ru

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Соответствующее поручение дал 14 октября президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством. Глава государства назвал привлечение инвестиций «важнейшей составляющей для развития экономики и страны».

Путин «В целом будем уделять этому внимание, прошу председателя правительства держать под своим контролем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин призвал лучше информировать российских граждан о том, что власти предпринимают для их поддержки и для улучшения ситуации в экономике России.

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