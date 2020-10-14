Ново-Огарево, Московская область, , 17:10 — REGNUM Чтобы проекты по стимулированию инвестиционных вложений в регионы заработали, необходимо на несколько лет свести к минимуму изменения налогового законодательства. Об этом 14 октября заявил помощник президента России Максим Орешкин на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

Максим Орешкин Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Для инвесторов и региональных властей предсказуемость и стабильность условий — вообще ключевая история при принятии решений по инвестициям. В этом плане важно, как мне кажется, минимизировать на ближайшие годы в том числе изменения налогового законодательства», — заявил Орешкин.