Пермь, , 16:58 — REGNUM «Россети Урал» и Пермский край подписали первое в России долгосрочное регуляторное соглашение в сфере электроэнергетики. Документ был подписан в присутствии заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и первого заместителя генерального директора — исполнительного директора ПАО «Россети» Андрея Мурова на полях проходящего в Ялте семинара-совещания ФАС России по тарифному регулированию.

Понятие регуляторных соглашений и возможность их заключения предусмотрены в поправках в закон об электроэнергетике, внесенных президентом РФ Владимиром Путиным в августе 2019 года.

Первое в России долгосрочное регуляторное соглашение электроэнергетиков с Пермским краем предполагает, что «Россети» берут на себя обязательства по развитию инфраструктуры и инвестициям, а регион в свою очередь обязуется обеспечить установление долгосрочных тарифов и их индексацию. Экономия, достигнутая электросетевой компанией благодаря действию соглашения, будет сохраняться у «Россети Урал» и направляться на развитие электросетевой инфраструктуры Пермского края. С этой целью в соглашении зафиксированы направления приоритетных инвестиционных проектов сетевой компании на территории Пермского края, обозначены планы по реализации программы «Россетей» «Цифровая трансформация — 2030», в том числе по внедрению систем интеллектуального учёта в регионе.

Как сообщают «Россети», срок действия соглашения установлен на 10 лет.

«Механизм регуляторного соглашения успешно работает в сфере газоснабжения. А для электроэнергетической отрасли это абсолютно новый и прозрачный механизм формирования тарифов. Считаю, что главная заинтересованная сторона в этом соглашении — жители Пермского края, поскольку регуляторное соглашение позволит направить дополнительные средства на развитие инфраструктуры электроэнергетики региона. А это — повышение надёжности электроснабжения населения Прикамья», — подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Сегодня подписан действительно стратегический для группы компаний «Россети» и Пермского края документ — первое в стране соглашение по долгосрочному тарифному регулированию. «Россети Урал» стали пионером в реализации этого направления. Очень важно, что эта модель ляжет в основу дальнейшего взаимодействия сетевого комплекса с региональными властями во всех субъектах Российской Федерации. Хочу выразить благодарность Федеральной антимонопольной службе и руководству Пермского края. Уверен, что нынешний шаг существенно повысит эффективность совместной работы», — заявил первый заместитель генерального директора-исполнительный директор ПАО «Россети» Андрей Муров.