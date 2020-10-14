Пермь, 14 октября 2020, 16:58 — REGNUM «Россети Урал» и Пермский край подписали первое в России долгосрочное регуляторное соглашение в сфере электроэнергетики. Документ был подписан в присутствии заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и первого заместителя генерального директора — исполнительного директора ПАО «Россети» Андрея Мурова на полях проходящего в Ялте семинара-совещания ФАС России по тарифному регулированию.
Понятие регуляторных соглашений и возможность их заключения предусмотрены в поправках в закон об электроэнергетике, внесенных президентом РФ Владимиром Путиным в августе 2019 года.
Первое в России долгосрочное регуляторное соглашение электроэнергетиков с Пермским краем предполагает, что «Россети» берут на себя обязательства по развитию инфраструктуры и инвестициям, а регион в свою очередь обязуется обеспечить установление долгосрочных тарифов и их индексацию. Экономия, достигнутая электросетевой компанией благодаря действию соглашения, будет сохраняться у «Россети Урал» и направляться на развитие электросетевой инфраструктуры Пермского края. С этой целью в соглашении зафиксированы направления приоритетных инвестиционных проектов сетевой компании на территории Пермского края, обозначены планы по реализации программы «Россетей» «Цифровая трансформация — 2030», в том числе по внедрению систем интеллектуального учёта в регионе.
Как сообщают «Россети», срок действия соглашения установлен на 10 лет.