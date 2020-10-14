Москва, , 16:44 — REGNUM Рынок жилья в России никогда не был инвестиционно-привлекательным с точки зрения получения арендных платежей. Об этом ИА REGNUM 14 октября заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Новгородской области, генеральный директор ООО «Инвестиционно-строительная компания Новинвест» Антон Бондалетов. Так он прокомментировал инициативы по развитию в РФ арендного жилья.

«Именно от мер поддержки предпринимателей зависит, насколько данные инициативы будет перспективными, — сказал Бондалетов. — Рынок жилья никогда не был инвестиционно-привлекательным с точки зрения получения арендных платежей. Даже в городах-миллионниках средний срок окупаемости таких проектов от 20 лет, то есть ставка капитализации — 5% годовых. В коммерческой недвижимости этот срок до 10 лет».

Как подчеркнул эксперт, чтобы инициативы с арендным строительством были востребованы, предпринимателям нужно дать больше стимулов вкладывать свои средства.

Напомним, как сообщалось ранее, ранее член ОП РФ Светлана Разворотнева заявила о том, что в РФ нужно создавать фонд социального наемного жилья, которое нельзя приватизировать.