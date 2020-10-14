Челябинск, , 16:43 — REGNUM В Челябинской области население активно скупает квартиры в новостройках. Об этом сообщает АНО «Национальные приоритеты».

Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM

Своего рода стимулом для них стала программа льготной ипотеки, утверждённая весной на федеральном уровне. Ставка ипотеки по ней составляет 6,5% годовых. Программа действует до 1 октября.

По данным «Дом.РФ» на 14 октября, в регионе уже принято 13 876 заявок на льготную ипотеку. Одобрено уже 9 272. А с апреля льготную ипотеку получили уже 3964 челябинца на сумму 7 млрд 76 млн 290 тыс. рублей.