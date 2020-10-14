Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:33 — REGNUM В корпорации «Ростех» подтвердили трудности с поиском заказов на новые вагоны, выпущенные «Уралвагонзаводом». Но сгущать краски не стоит, ничего фатального не происходит, сообщает пресс-служба компании.

На поиске заказов сказались пандемия коронавируса и нынешняя экономическая ситуация. Однако ситуация контролируемая. УВЗ в данный момент работает, выпускает и поставляет продукцию, также ведутся переговоры с заказчиками. А с представителями государства обсуждаются шаги, которые нужно предпринять для поддержки отрасли вагоностроения и развития в текущий сложный в экономике период.

«Ростех, безусловно, активно участвует в этой работе и делает всё, чтобы отрасль была обеспечена заказами на перспективу», — отметили в госкорпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, Уралвагонзавод столкнулся с поиском заказов на 2021 год. Эту информацию журналистам подтвердили в том числе и на самом предприятии.

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