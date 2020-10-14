Москва, , 16:33 — REGNUM ЦБ РФ проводит политику для формирования инвестиционных условий в России, сообщила 14 октября председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании президента с членами правительства.

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"Первое — это ценовая стабильность. Всё-таки снижение инфляции, устойчиво-низкая инфляция, она при прочих равных приводит к удлинению сроков кредита. Мы видим это и по ипотеке. Это стало возможным, удлинение сроков кредита, благодаря ценовой стабильности. Мы видим, как постепенно удлиняется и срок корпоративных кредитов, что очень важно. Второе направление — это развитие инструментария финансового рынка для того, чтобы компании могли привлекать средства для инвестиций», — рассказала она.

По словам главы ЦБ, в России начал развиваться рынок облигаций, он становится «мощным инструментом финансирования проектов, в том числе инвестиционных».