Москва, , 16:19 — REGNUM Политика Центрального банка России направлена на создание условий для инвестиций. Об этом 14 октября сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании президента с членами правительства.

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«Со своей стороны ЦБ проводит политику, направленную на формирование благоприятных условий для инвестиций. Нам, действительно, нужен новый инвестиционный цикл», — сказал она.

Набиуллина перечислила несколько направлений политики ЦБ, способствующей формированию инвестиционных условий, в том числе меры по снижению инфляции.