Липецк, , 16:14 — REGNUM В Липецкой области продолжается сбор овощей на полях и в теплицах. Овощи защищённого грунта производят в четырёх тепличных комплексах. Уже собрано 104,7 тысячи тонн — это на 33% больше, чем годом ранее, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

«Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий даёт отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области», — считает глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Большая часть собранной продукции приходится на огурцы — 59,9 тысячи тонн, томатов выращено 44,5 тысячи тонн. Также произведено около 300 тонн баклажанов. Липецкая область остаётся лидером в России по сбору овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания.

Также продолжается уборка овощей открытого грунта. Её ведут девять районов. На 13 октября получено 11 тысяч тонн продукции: лук, морковь, кабачки, томаты, огурцы и чеснок. Убрано уже 60% площадей. Всего в 2020 году под овощи открытого грунта в регионе отведено 509 гектаров.

Подходит к завершению уборка картофеля. Он собран более чем с 4,9 тысячи гектаров (94%), получено 149,7 тысячи тонн. Средняя урожайность составляет 302,1 центнера с гектара.