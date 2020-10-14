Москва, , 16:01 — REGNUM Программа льготной ипотеки в России будет продлена до июля 2021 года. Соответствующее решение было принято в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством РФ.

«Заканчивается срок действия льготной ипотеки по ставке 6,5%. Она была запущена в апреле. Сейчас можно с уверенностью сказать, что программа стала одной из самых успешных антикризисных мер. Выдано более 220 тысяч кредитов на 640 млрд рублей», — сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в ответ на предложение Владимира Путина продлить программу.

По его словам, в министерстве видят востребованность этой компании: «Мы поддерживаем идею продления этой программы до 1 июля 2021 года и считаем это важным. Готовы подготовить распоряжение».

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что льготная программа не должна завершаться в ближайшее время: «Давайте сделаем это, и с 1 января она не должна прекратить функционирование. Надо продлить её хотя бы до середины 2021 года».