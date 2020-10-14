Москва, 14 октября 2020, 15:58 — REGNUM Уборочная кампания в России «практически завершена». Об этом 14 октября заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента с членами правительства.
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"Уборочная кампания также стартовала своевременно, и сейчас она практически завершена. Её темп, а также показатели урожайности значительно превосходят прошлогодние», — сказал он.
Сейчас, по словам министра, зерновые обмолочены с 93% площадей.