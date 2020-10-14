Москва, , 15:58 — REGNUM Уборочная кампания в России «практически завершена». Об этом 14 октября заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента с членами правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Совещание с президентом: с правительством обсудят инвестиции в РФ»

"Уборочная кампания также стартовала своевременно, и сейчас она практически завершена. Её темп, а также показатели урожайности значительно превосходят прошлогодние», — сказал он.

Сейчас, по словам министра, зерновые обмолочены с 93% площадей.