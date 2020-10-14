Невинномысск, Ставропольский край, , 17:16 — REGNUM Логистический центр компании Wildberries стоимостью 5 млрд рублей появится в городе Невинномысске в Ставропольском крае. Выход инвестпроекта на полную мощность позволит создать около 5 тыс. рабочих мест, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе главы региона.

В настоящее время ведется подготовка документов для получения проектом статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Невинномысск». Это работа должна быть завершена до этого конца года. Ожидается, что строительные работы начнутся в 2021 году.

Напомним, ТОСЭР «Невинномысск» была создана решением правительства РФ в 2018 году. По данным на начало июля текущего года, на территории зарегистрировано 13 резидентов, которые подписали соглашения на 3,5 млрд рублей. Суммарно они планируют создать более 770 рабочих мест.