Бишкек, , 15:51 — REGNUM Разрабатывающей месторождение золота «Джеруй» в Киргизии российской компании в результате массовых беспорядков и набега мародеров нанесен ущерб в размере около $20 млн (1 млрд 545 млн рублей). Об этом сообщил глава Международного делового совета Аскар Сыдыков, передает «Economist.kg».

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По его словам, также из-за попыток рейдерского захвата и мародерств остановлена работа на целом ряде других горнорудных предприятий, а каждый день простоя обходится каждому из них в $20 тысяч (более 1,5 млн рублей).

«Пока точно невозможно сказать, как в дальнейшем поведут себя инвесторы, чьи предприятия пострадали», — отметил исполнительный директор делового совета.

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