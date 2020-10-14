Бишкек, 14 октября 2020, 15:51 — REGNUM Разрабатывающей месторождение золота «Джеруй» в Киргизии российской компании в результате массовых беспорядков и набега мародеров нанесен ущерб в размере около $20 млн (1 млрд 545 млн рублей). Об этом сообщил глава Международного делового совета Аскар Сыдыков, передает «Economist.kg».
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По его словам, также из-за попыток рейдерского захвата и мародерств остановлена работа на целом ряде других горнорудных предприятий, а каждый день простоя обходится каждому из них в $20 тысяч (более 1,5 млн рублей).
«Пока точно невозможно сказать, как в дальнейшем поведут себя инвесторы, чьи предприятия пострадали», — отметил исполнительный директор делового совета.
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