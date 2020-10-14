Флоренция, Италия, , 15:49 — REGNUM Фермеры и виноделы Италии в 2020 году недополучили около 8 млрд евро из-за ограничений в работе баров и ресторанов, с такой оценкой выступили в среду, 14 октября, эксперты национальной профильной бизнес-ассоциации Coldiretti.

По итогам года объем закупок продуктов для заведений общественного питания снизится на 40%, полагают в Coldiretti.

Правительство оказало фермерам и виноделам поддержку в объеме 600 млн евро, но этого недостаточно для покрытия убытков, отметили эксперты.

По данным на 13 октября, в Италии умерли 36 246 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 41 (днем ранее — на 39). Выздоровели 242 028 человек, за сутки этот показатель увеличился на 1428 (днем ранее — на 891). Число подтвержденных носителей выросло на 5901 (днем ранее — на 4619). Это самый высокий показатель с 28 марта 2020 года.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 365 467. В настоящее время заражены 87 193 человека — на 4429 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже более двух месяцев, за это время увеличилось почти в семь раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%.

По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств). Из фондов ЕС бюджет Италии и итальянские компании могут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

Без временной и сдельной работы в период ограничений остались несколько сотен тысяч человек (занятые в туристической и смежных сферах). Эксперты полагают, что по итогам года количество потерявших работу может приблизиться к миллиону.