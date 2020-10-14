Москва, , 15:49 — REGNUM В России урожай зерновых 2020 года может стать одним из крупнейших в истории РФ. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

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"[Министр сельского хозяйства] Дмитрий Николаевич Патрушев мне буквально вчера или пару дней назад докладывал о том, что урожай зерновых в этом году может быть как минимум вторым по количеству собранного урожая в истории новейшей России», — сказал глава государства.

Путин предоставил слово министру для доклада по данной теме.