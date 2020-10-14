Москва, , 15:48 — REGNUM Законопроект № 910 300−7, касающийся патентных поверенных, был принят Госдумой РФ в первом чтении 30 сентября текущего года, но он нуждается в определенной доработке. Об этом заявил председатель Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности Дмитрий Фадеев.

Проектом предусматривается, что патентный поверенный, принявший решение осуществлять свою индивидуальную деятельность без регистрации в качестве ИП, может учредить кабинет патентного поверенного. По мнению Фадеева, такую возможность надо предоставить и поверенным, которые зарегистрированы в форме ИП, поскольку в противном случае они оказываются в дискриминационных условиях.

Согласно проекту закона, поверенный наделяется правом запрашивать у госорганов и организаций сведения по предмету своей деятельности, и при этом не указывается, что он может запрашивать информацию у физических лиц. Фадеев уверен, что такая необходимость на практике может возникнуть — например, в случае намерения получить сведения у авторов результатов интеллектуальной деятельности или ИП, ведущих свою деятельность в области информационных технологий, и в этой связи этот момент необходимо уточнить.

Фадеев также отметил, что проект не раскрывает вопрос о платности или бесплатности предоставления запрашиваемых сведений патентному поверенному. По его мнению, сведения должны предоставляться на бесплатной основе.