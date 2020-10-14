Москва, , 15:47 — REGNUM По итогам сентября 2020 года самыми продаваемыми на вторичном рынке России автомобилями сегмента LCV (лёгкие коммерческие автомобили) стали машины ГАЗ. Об этом 14 октября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Российским дилерам удалось продать за отчетный период в 15 034 подержанных авто сегмента LCV марки ГАЗ. Это на 17% больше, чем в сентябре 2019 года.

Второе место по объёму продаж LCV занимает УАЗ с результатом 3083 автомобиля (+12,4%). Тройку лидеров замыкают авто марки Volkswagen. За сентябрь их приобрели 2673 автолюбителя — на 15% больше, чем год назад.

Четвёртое и пятое места занимают соответственно Mercedes-Benz (1645 ед.; +40,5%) и Ford (2176 ед.; +22%).

Напомним, в сентябре 2020 года в России было продано 33 185 лёгких коммерческих автомобилей с пробегом — на 17% больше, чем год назад.

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