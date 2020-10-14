Москва, , 15:45 — REGNUM Европейские партнёры оказывают беспрецедентную поддержку проекту «Северный поток — 2», что говорит об интересе Европы к российскому газу. Об этом министр энергетики РФ Александр Новак сообщил в статье для журнала «Энергетическая политика».

«Мы в этом ещё раз убедились, в частности, по беспрецедентной поддержке европейскими партнерами нашего совместного проекта газопровода «Северный поток — 2», — отметил Новак, говоря о заинтересованности в поставках газа из РФ.

Всем очевидно, добавил он, что «Северный поток — 2» — коммерческий проект, не влияющий на маршрут поставок газа через территорию Украины. В марте 2013 году была утверждена «Дорожная карта сотрудничества России и ЕС в сфере энергетики до 2050 года». С 2014 года диалог в области энергетики формально заморожен, но в конце 2019 года стороны договорились о функционировании маршрута по меньшей мере до 2024 года.

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