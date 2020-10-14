Ставрополь, , 15:44 — REGNUM Аграрии Ставрополья за счет госпрограммы льготного кредитования в 2020 году закупят почти 200 единиц сельхозтехники. Им одобрен кредитный портфель в объеме 1,2 млрд рублей на приобретение 19 тракторов, 23 комбайнов, 158 единиц другой техники и оборудования, сообщили ИА REGNUM 14 октября в управлении по информполитике правительства региона.

К настоящему времени ставропольскими хозяйствами перечислен 1,1 млрд рублей (94,1% от плана) организациям, реализующим сельхозтехнику. Сельхозпредприятиям уже поставлены 83,5% комплектов оборудования, в том числе 17 тракторов и 23 комбайна. В процессе отгрузки находится еще 11 единиц техники.

По данным управления, в 2019 году в указаной госпрограмме приняли участие 95 предприятий агропромышленного комплекса Ставрополья. Сельскохозяйственные организации и крестьянские хозяйства по договорам займа приобрели 300 единиц техники на сумму 2,8 млрд рублей. Господдержка составила более 36,9 млн рублей.