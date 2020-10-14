Милан, Италия, , 15:28 — REGNUM В первом полугодии 2020 года число рабочих мест в североитальянском регионе Ломбардия (Милан) сократилось на 110 тысяч, с такой оценкой выступили в среду, 14 октября, эксперты национального профсоюза Cisl.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%.

По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств). Из фондов ЕС бюджет Италии и итальянские компании могут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

Без временной и сдельной работы в период ограничений остались несколько сотен тысяч человек (занятые в туристической и смежных сферах). Эксперты полагают, что по итогам года количество потерявших работу может приблизиться к миллиону.

Сейчас школы, транспорт и предприятия страны (за отдельными исключениями) работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции.