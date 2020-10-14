Москва, , 15:27 — REGNUM По итогам сентября 2020 года продажи лёгких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) на вторичном рынке России выросли на 17%. Об этом 14 октября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Так, в прошлом месяце в России было продано 33 185 автомобилей сегмента LCV с пробегом.

Отмечается, что реализация отечественных машин сегмента LCV с пробегом в прошлом месяце выросла на 16,7%, до 19 423 единиц. При этом за сентябрь 2020 года было продано на 18% больше подержанных машин сегмента LCV иностранных компаний (13 762 шт.).

С января по сентябрь 2020 года на вторичном авторынке РФ было реализовано 236 940 легких коммерческих автомобилей — на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи иномарок сегмента LCV упали на 7,8% (94 790 шт.), а реализация машин этого сегмента российских марок сократилась на 8,3%, до 142 150 экземпляров.

Напомним, в сентябре 2020 года в России было продано 9720 новых легких коммерческих автомобилей — на 17,8% больше, чем в сентябре 2019 года.

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