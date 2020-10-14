Калуга, , 15:18 — REGNUM На российских заводах Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде введён «красный режим». Об этом сообщает Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

В организации опасаются, что в ближайшее время заводы могут закрыть на карантин. Особый режим был введён на предприятии из-за резкого роста числа заболевших среди сотрудников компании.

«Большинство заболевших COVID-19 это менеджеры компании — иностранные сотрудники заводов в г. Калуга и г. Нижний Новгород», — сообщает МПРА в Калуге и Калужской области.

По предварительной версии, все эти сотрудники заразились коронавирусом на «прощальном вечере», на котором они прощались с руководителем персонала. Ожидается, что «красный режим» будет действовать на предприятиях до 30 октября 2020 года. Сейчас офисные сотрудники переведены на удалённый режим работы.

Напомним, в конце сентября 2020 года компания Volkswagen представила в Китае модернизированную версию своего самого большого седана — Phideon. Под капотом этого авто функционирует двухлитровый двигатель TSI максимальной мощностью 224 л. с., который работает с семискоростным «роботом» DSG и передним приводом.

Читайте также: Volkswagen к 2023 году планирует продавать в Норвегии только электрокары