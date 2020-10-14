Подгорица, , 15:09 — REGNUM Экономика Черногории в 2020 году ослабнет на 12% согласно анализу Международного валютного фонда (МВФ).

Это аналогично оценке Всемирного банка, который ожидает падения валового внутреннего продукта (ВВП) Черногории на 12,4%, подтверждая, что правительство Черногории потерпело серьезную неудачу в июне, когда прогнозировало падение на 6,8%.

МВФ не озвучивал ожидания роста государственного долга Черногории, но объявит об этом в следующем исследовании, а Всемирный банк прогнозировал, что он составит 93 процента ВВП к концу года.

В апреле МВФ прогнозировал падение валового внутреннего продукта (ВВП) Черногории на девять процентов, при этом предполагалось, что туристические поездки станут возможны с июля.