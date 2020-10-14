Ростов-на-Дону, , 14:59 — REGNUM В Ростове-на-Дону два автотранспортных предприятия лишены права на обслуживание городских маршрутов. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 14 октября.

В частности, досрочно расторгнуты контракты с перевозчиками ООО «Авто-Сити» на обслуживание маршрута № 16 МТ и № 48, а также ООО «Янтарь 1» (маршруты № 57 и № 98). Причиной стал дефицит транспорта, выпускаемого на линии.

«В ближайшее время планируется провести открытый конкурс, по результатам которого будет определён новый перевозчик. Временное обслуживание муниципальных маршрутов будет осуществлять транспортное предприятие МУП МТК «Ростовпассажиртранс», — уточнили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что по этой же причине в Ростове-на-Дону ранее были расторгнуты контракты с тремя перевозчиками.

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