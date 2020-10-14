Москва, , 14:56 — REGNUM Восстановление Китая в краткосрочном периоде возможно, но в долгосрочном его ждет катастрофа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание министра энергетики РФ Александра Новака, который сказал, что РФ рассчитывает постепенно наращивать добычу нефти, несмотря на начало второй волны пандемии коронавируса.

«Вторая волна не коснулась Китая. А восстановление экономики Китая в краткосрочном плане возможно. В долгосрочном плане его ждет катастрофа, как и весь мир. Но в краткосрочном плане они могут начать дышать хотя бы четвертью легких, — пояснил Делягин. — Кроме того, нашу добычу сдерживает не коронабесие, а сделка ОПЕК+, заключенная тем самым Новаком. На короткий срок это было разумно, но в среднесрочном периоде мы должны были пересмотреть условия и ограничивать не добычу, а экспорт. Потому что для арабских стран эти показатели почти совпадают. А для нашей страны разница весьма существенная. И мы оказались крайними — мы спасаем весь мир за свой счет. За счет сокращения своей добычи».

Как полагает Делягин, возможно, следующий пересмотр сделки ОПЕК+ произойдет на более приемлемых для России условиях, и тогда появится возможность увеличения добычи.

Напомним, как сообщалось ранее, Новак заявил, что, несмотря на начало второй волны эпидемии в ряде стран, он и его коллеги продолжают смотреть на ситуацию с оптимизмом и рассчитывают, что постепенно РФ сможет наращивать добычу, «согласно условиям сделки, без ущерба для рынка».

Читайте развитие сюжета: «Оптимизм!»: экономист оценил надежды министра энергетики РФ Новака