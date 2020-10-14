Подгорица, , 14:47 — REGNUM Золотые запасы Черногории в размере 38 477 унций или 1090 килограммов, унаследованные от бывшей СФРЮ, не увеличились ни на грамм и не находятся в стране, сообщает издание Blic. В частности, в 2017 году они в третий раз были заложены под кредит Credit Suisse Bank. Он останется там до 2027 года, пока не будет погашен кредит, так как он был взят на десять лет.

«Золотые резервы заложены по кредиту в размере 78 миллионов евро, заключенному с Credit Suisse AG в Лондоне в апреле 2017 года. Кредитное соглашение разделено на два транша, один на сумму около 48 миллионов евро, а другой 30 миллионов евро и в качестве обеспечения общие государственные золотые резервы «, — сообщили ранее в минфине Черногории.

В некоторых соседних странах, например в Хорватии, нет ни грамма золота.

Данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council), самой точной базы данных о запасах по странам, за второй квартал этого года показывают, что после Сербии Северная Македония имеет самые большие запасы золота на Балканах — 6,89 тонны.

Золотой запас Сербии составляет 32 тонн, а его общая стоимость составляет 1,66 миллиарда евро. Это 2500 золотых слитков, каждый весом 12,5 кг.

За ними следуют Словения с 3,17 тонны, Босния и Герцеговина с 2,98 тонны и Черногория с 1090 килограммами золота, заложенного в качестве кредита. Для Хорватии этот показатель равен нулю.