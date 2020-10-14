Подгорица, , 14:40 — REGNUM Общий долг на душу населения Черногории составляет 8 059 евро. Этот показатель складывается из госдолга на душу населения и кредитов домохозяйств, сообщает издание Dnevne novine.

Общий долг сектора домашних хозяйств по кредитам, взятым в банках, составил 1,39 миллиарда евро, что составляет почти 2237 евро на душу населения, сообщает центробанк Черногории.

Задолженность домашних хозяйств по кредитам выросла на 33,3 миллиона евро или 2,5 процента по сравнению с концом 2019 года, или на 95,7 миллиона евро или 7,4 процента в годовом исчислении.

Напомним, государственный долг на конец второго квартала составил 3,66 миллиарда евро. Если учесть, что по оценкам ведомства Монстат, в Черногории проживает 622 208 человек, то государственный долг на душу населения составляет 5 888 евро.