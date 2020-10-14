Элиста, , 14:40 — REGNUM Засуха в сочетании с отсутствием осадков угрожает будущему урожаю в Калмыкии. Осенние полевые работы продолжаются, однако их сопровождают неблагоприятные погодные условия.

Озимыми культурами предполагается засеять 236 тыс. 220 гектаров калмыцких полей. Однако сроки окончания посевной сдвинуты, аграрии надеются на октябрьские дожди. Сложную ситуацию в республике усугубили пыльные бури, пишет РИА Калмыкия. В настоящее время работы проведены на площади 124 тыс. 59 гектаров.

Наряду с этим в хозяйствах Городовиковского и Яшалтинского районов завершается уборка масличных культур, в Октябрьском районе обмолочено более половины посевов риса.