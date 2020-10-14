Махачкала, , 14:49 — REGNUM Производство прогулочных яхт налажено в Дагестане на базе АО «Стеклопласт». Первые образцы катеров прошли тестовые испытания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства промышленности и торговли республики.

С процессом изготовления прогулочных катеров на АО «Стеклопласт» накануне, 13 октября, ознакомился министр промышленности и торговли Дагестана Батыр Эмеев. Гендиректор предприятия Арсен Курбанов представил чиновнику первые образцы.

«Первые катера уже прошли тестовые испытания на открытом море. Все прошло удачно. Мы пока изготовили две четырехметровые яхты и заканчиваем работать над девятиметровой», — рассказал Курбанов.

По словам Эмеева, производство прогулочных яхт станет большим подспорьем для развития туристической отрасли в Дагестане. Министр сообщил, что возглавляемое им ведомство готово оказать всяческую поддержку предприятию для увеличения производственных мощностей и получения первых заказов.

АО «Стеклопласт» было создано в 1998 году, в настоящее время занимается производством комплектующих изделий для военной техники и вооружения. Основным заказчиком является Министерство обороны России. На предприятии трудятся около 100 человек.